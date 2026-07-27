Bénin : le gouvernement veut réduire les dépenses de l'administration publique et l'usage du papier

Les dépenses de fonctionnement de l’administration béninoise vont être revues à la baisse, via une réduction ciblée de l’usage du papier. Une circulaire signée le 24 juillet 2026 impose la dématérialisation progressive des documents administratifs dans l’ensemble des services de l’État.

Le texte, référencé N°0142/MBFP/MTDI/SP-C, a été porté par le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique, Rodrigue S. CHAOU, en lien avec le ministère chargé de la Transformation digitale. Il fixe le cadre d’une gestion numérique du fonds documentaire de l’administration, jusque-là largement conservé sous forme papier.

Une réforme portée par deux ministères

La mesure associe directement les enjeux budgétaires et numériques. Selon les termes de la circulaire, la démarche « marque une avancée majeure » dans l’articulation entre gouvernance budgétaire et modernisation administrative. Concrètement, les services publics sont invités à basculer vers l’archivage électronique et à limiter le recours aux procédures papier. Cette orientation traduit l’action du Président de la République, Romuald WADAGNI, qui a fait de la transformation numérique l’un des axes de réforme de l’appareil d’État depuis son arrivée au pouvoir.

Deux objectifs affichés : économies et écologie

Le gouvernement avance deux justifications principales à cette réforme. D’une part, une réduction des coûts de fonctionnement de l’administration : moins d’achats de papier, moins d’espaces de stockage physique à entretenir, et des procédures internes accélérées. D’autre part, un objectif environnemental, la dématérialisation devant permettre de diminuer l’empreinte carbone liée au fonctionnement des services publics.

Le Bénin rejoint ainsi une liste croissante de pays africains ayant engagé un virage similaire ces dernières années. Le pays figurait en 2022 parmi les mieux classés d’Afrique de l’Ouest dans l’indice de développement de l’administration électronique des Nations unies, un classement qui mesure notamment la disponibilité des services publics en ligne.