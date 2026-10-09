Bénin : les AME ont jusqu'au 9 novembre pour mettre à jour leurs informations auprès de l'ANIP

Les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont jusqu’au 9 novembre 2026 pour mettre à jour leurs informations et confirmer leur identité auprès de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP). Cette démarche, entièrement gratuite, conditionne l’examen de leurs dossiers dans le cadre du recrutement en qualité d’agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées. Elle a été annoncée dans un communiqué du Ministère de l’Économie et des Finances, daté du 8 octobre.

Cette annonce intervient quelques semaines après une rentrée scolaire 2026-2027 marquée par une forte présence des AME. Une première liste de 3 015 AME avait été déployée dans le secondaire général. Mi-septembre, le président Romuald Wadagni a validé un recrutement progressif sur titre, sans nouvelle évaluation, par promotion et par vague. La promotion 2019 passe en priorité. Un comité technique chargé de préparer l’opération a été installé le 18 septembre.

Deux étapes à respecter

Le premier volet de l’opération s’étend du 10 au 16 octobre 2026. Il s’agit d’actualiser les données familiales concernant le conjoint et les enfants. Les AME ont le choix : passer par l’application mobile ANIP BJ ou le portail eservices.anip.bj, ou se rendre dans n’importe quelle unité de l’ANIP.

Le second volet est ouvert du 10 octobre au 9 novembre 2026. Les AME doivent s’y rendre physiquement, avec leur document d’identité (CIP ou CNI), dans l’unité de l’ANIP de leur préférence, partout sur le territoire national. Le ministère recommande aux aspirants de ne pas attendre jusqu’aux derniers jours pour s’exécuter, afin d’éviter les files d’attente et de ne pas mettre en péril l’étude de leur dossier.