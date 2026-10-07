Bénin : plusieurs décisions annoncées au Conseil des ministres du 7 octobre

Le gouvernement béninois a pris plusieurs décisions lors du Conseil des ministres du mercredi 7 octobre 2026, tenu sous la présidence de Romuald Wadagni. Elles portent sur la création de nouvelles structures de développement, la transmission du budget 2027 au Parlement, le lancement de chantiers routiers et sanitaires, ainsi que sur une série de nominations.

Structures créées, chantiers lancés et nominations

Sur le plan normatif, le gouvernement a acté la création et l’organisation des pôles de développement territorial. Il a aussi créé l’Autorité pour l’Aménagement des Bassins de la zone de Fidjrossè à Ouidah et l’Agence Bénin Partenariats et Expertise. Le projet de loi de finances pour la gestion 2027 sera transmis à l’Assemblée nationale pour examen et vote.

Le volet communications est consacré aux projets sociaux et d’infrastructures. Le Conseil a défini de nouvelles modalités de commercialisation des logements sociaux et économiques, et annoncé une unité industrielle de production de suppléments nutritionnels. Dans la santé, les travaux de l’hôpital de zone de Tchaourou seront achevés, quatorze centres de santé seront construits et celui de Lougba, à Bantè, sera achevé.

Côté routes, le gouvernement prévoit la réhabilitation des axes Ouidah-Tori et Djougou–Ouaké–Frontière Togo, ainsi que la reconstruction en 2×2 voies de la route Bohicon/Dassa-Zoumé (lot 1). Le programme de réfection des pistes rurales et des routes en terre sera mis en œuvre pour la campagne 2026-2027. Des ouvrages de franchissement seront construits en urgence sur les tronçons Péhunco-Fo-Bouré et Natitingou-Kouarfa, tandis que des travaux supplémentaires concerneront Klouékanmè (double giratoire, accès à l’hôpital de zone) et Lokossa (bretelle Clôture IUT–RN2). Une mission d’audit portera enfin sur la qualité, l’hygiène et la sécurité alimentaire du parc hôtelier et de la restauration du grand Nokoué, afin de définir la stratégie de sa mise à niveau.

Au titre des mesures individuelles, des nominations ont eu lieu à l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste, ainsi que dans la quasi-totalité des ministères, de la Justice à la Santé, en passant par l’Intérieur, la Défense, l’Agriculture, l’Enseignement supérieur, la Culture, la Communication et les Sports.