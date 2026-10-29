Bénin : près de 800 milliards FCFA prévus pour le climat en 2027, plusieurs secteurs concernés

Le gouvernement béninois prévoit de consacrer 797,5 milliards de francs CFA aux investissements publics liés au climat en 2027. Selon une note d’analyse annexée au projet de loi de finances, consultée par La Marina BJ le 28 octobre, cette enveloppe est destinée aux investissements en faveur du climat. Sur ce montant, 682,6 milliards serviront à s’adapter aux dérèglements climatiques, tandis que 114,9 milliards visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Rappelons que le projet de budget global est fixé à 4 757,029 milliards FCFA pour 2027. Il est en hausse de 14,7 % par rapport à la loi de finances rectificative 2026. Les dépenses à sensibilité sociale atteignent 1 597,533 milliards FCFA. Le texte a été adopté en Conseil des ministres le 7 octobre, mais n’est pas encore voté. Il sera examiné par les députés, dont la session budgétaire s’est ouverte le 21 octobre.

Des secteurs clés mobilisés

Le cadre de vie et les transports arrivent en tête avec 361,2 milliards FCFA. L’énergie, l’eau et les mines reçoivent près de 127 milliards. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique 108,46 milliards, et l’agriculture, l’élevage et la pêche près de 60 milliards. D’autres secteurs sont également concernés par ces investissements climatiques.

Ces ressources doivent renforcer la protection des populations, des infrastructures et des activités économiques face aux risques climatiques. Il faut noter qu’il s’agit de prévisions inscrites au projet de budget, et non de dépenses déjà réalisées.