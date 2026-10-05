Blessé, Mbappé se montre à vélo : ce que Mourinho avait dit dix jours avant

Kylian Mbappé a posté dimanche 4 octobre 2026, depuis Madrid, une vidéo dans laquelle il pédale en souriant sur un chemin de campagne. Mais la presse espagnole y voit un message pour José Mourinho. Et pourtant le capitaine de l’équipe de France soigne une hyperextension du genou gauche annoncée par le Real Madrid. Pour rappel, la scène que nous avons relayée, arrive dix jours après une mise en garde de l’entraîneur portugais sur ce sujet précis.

En effet, revenu sur le banc du Real Madrid treize ans après son premier passage, Mourinho s’exprimait le 25 septembre dans le podcast Bet It Drive Show. Il n’avait cité aucun joueur, mais son message ne laissait aucune place au doute : « Malheureusement, un joueur de foot ne peut pas faire de vélo. Même s’il le fait en se cachant du club. »

Il avait enchaîné sur le sérieux professionnel, au point de mettre les clauses de côté : « Je m’en fous de son contrat, moi je regarde la façon dont le joueur prend son travail au sérieux. » Le risque physique était détaillé dans la foulée : « Tu tombes, tu peux rater 3 matchs, ou pire, tu peux te casser une jambe. » Puis une dernière précision : « Ou peut-être juste un bleu, mais ce bleu t’empêche d’être au top. »

C’est ce passage que la presse madrilène a ressorti en voyant la vidéo de Mbappé. L’attaquant l’a accompagnée de « Les gentils, les méchants », titre de Michel Fugain et du Big Bazar sorti en 1973, dont le refrain demande : « Qui c’est qui est très méchant ? ». Selon plusieurs médias espagnols il s’agit ni plus ni moins d’une provocation envers l’entraîneur. Et pourtant Mbappé n’a donné aucune explication sur le sens de sa publication et n’a fait aucune référence directe à Mourinho ni à ses déclarations.

Reconnaissons que la vidéo fait partie d’une série d’images de sa rééducation publiées sur Instagram, alors que Mourinho visait quant à lui, les sorties faites à l’insu du club. La différence est clairement notable. Le joueur se montre ouvertement, en pleine convalescence, et le vélo peut faire partie de son programme de soins.