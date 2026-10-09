Blessure de Mbappé : Mourinho révèle la vérité sur sa convalescence et met fin à la polémique

Ce vendredi 9 octobre à Valdebebas, José Mourinho a répondu à la polémique sur la convalescence de Kylian Mbappé. Pour l’entraîneur, l’attaquant est passé par la Ciudad Real Madrid pour ses examens, puis a demandé un second avis médical : « il a quelque chose au genou qu’on ne peut pas négliger ». Le Portugais écarte les soupçons de légèreté, à la veille de la réception de Villarreal, pour la reprise de la Liga.

L’attaquant est au centre de toutes les discussions depuis sa blessure contractée le 2 octobre avec les Bleus face à la Turquie. Rentré à Madrid pour récupérer, il a été aperçu dans une boîte de nuit à Paris, puis à vélo en Suisse, des images qui ont suscité des polémiques. El Chiringuito affirmait même que Mourinho l’avait recadré après une vidéo à vélo, alors que lui-même avait déconseillé ce sport aux joueurs.

Mourinho remet les choses à leur place

Mourinho a rejeté l’idée d’une polémique justifiée. Il a répondu qu’elle était « ridicule » et a détaillé les faits : la prétendue boîte de nuit était un événement privé organisé pendant la Fashion Week de Paris, et les vélos servaient à circuler entre les chalets d’un hôtel. Il a ironisé sur ceux qui imaginaient son joueur en plein Tour de Suisse.

Mourinho a aussi insisté sur le respect des règles : « Il n’a pas manqué à ses obligations envers le Real Madrid ». Un programme de récupération a été établi pour l’attaquant, mais le coach a refusé de donner les détails. Il a rappelé que tous les blessés étaient revenus à Valdebebas dès la fin de la trêve pour passer leurs examens. Face à la crainte d’un accueil hostile du Bernabéu, il a affirmé qu’aucun joueur ne respectant pas ses obligations ne figurerait sur son banc, avant de déclarer : « Mbappé va jouer. »