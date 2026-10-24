Boxe : le petit-fils d’Idi Amin Dada perd sa médaille après un geste interdit

Aziz Abdul, boxeur ougandais surnommé « Ringo », a été disqualifié lors de la finale des Championnats d’Afrique de boxe à Nairobi, après avoir frappé son adversaire égyptien Mohamed Hossen après la sonnerie.

Le boxeur ougandais Aziz Abdul a de nouveau été disqualifié dans une compétition internationale. Le 23 octobre 2026, lors des Championnats d’Afrique de boxe organisés à Nairobi, au Kenya, il a perdu la médaille d’argent de la catégorie des 90 kg masculins après un geste interdit survenu à la fin de son combat contre l’Égyptien Mohamed Hossen.

En effet, alorsqu’il se détournait après la sonnerie finale, l’Égyptien Mohamed Hossen a reçu un coup de poing à l’arrière de la tête de la part d’Aziz Abdul, un geste qui a entraîné la disqualification du boxeur ougandais et la perte de sa médaille d’argent. Selon les informations rapportées par Reuters, Mohamed Hossen n’a pas été blessé.

Pour rappel, le 29 juillet, lors des Jeux du Commonwealth à Glasgow, en Écosse, il avait déjà été disqualifié en quart de finale face à l’Anglais Damar Thomas, dans la catégorie des super-lourds. L’arbitre avait pris cette décision au troisième round après un coup de tête jugé irrégulier, alors qu’Aziz Abdul avait reçu deux avertissements auparavant.

Au-delà du ring, Aziz Abdul est également connu pour ses liens familiaux avec l’ancien dirigeant ougandais Idi Amin Dada, qui a dirigé le pays de 1971 à 1979. Le jeune boxeur n’a jamais rencontré son grand-père, décédé en exil en 2003, alors qu’il était encore enfant.