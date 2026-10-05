Burkina Faso : après le fiasco en Argentine, Ibrahim Traoré promet des décisions pour le football

Le Capitaine Ibrahim Traoré a promis des décisions importantes dès cette semaine pour le football burkinabè. Il l’a annoncé le 5 octobre 2026, en recevant en audience les Étalons U15 filles, vice-championnes d’Afrique scolaire, au lendemain de la défaite de l’équipe A (0-7) face à l’Argentine. « Notre football est malade et nous allons trouver les remèdes », a lancé le Président du Faso.

Après leur victoire à Casablanca contre la Centrafrique le 28 septembre 2026 (éliminatoires de la CAN 2027), les Étalons devaient affronter l’Argentine en amical à Buenos Aires, dans la nuit du 3 au 4 octobre. Un vol annulé le 30 septembre puis deux faux départs plus tard, les joueurs de l’équipe A ont refusé le déplacement. Pour sauver la rencontre et éviter des sanctions de la FIFA, la fédération a mobilisé les U23. Ceux-ci sont arrivés environ trois heures et demie avant le coup d’envoi, puis se sont inclinés.

« Des décisions importantes cette semaine »

Le chef de l’État a d’abord salué les U15 filles, battues par le Ghana en finale (0-0, 8-9 aux tirs au but) en avril au Zimbabwe. Il y voit un signe d’espoir : « Dans la jeune génération on a cet esprit-là […] on sent que les gens sont en train de se battre. »

Il s’est ensuite tourné vers l’affaire argentine pour défendre les U23, « vos anciens qui ont relevé le défi » et « qui ont sauvé le Burkina ». Sans match, a-t-il rappelé, « vous serez sanctionnés. Peut-être suspendus même ». Il a décrit des jeunes qui ont fait « près de 24 heures sans dormir », propulsés dans un stade de « quatre-vingt-mille places » face à des joueurs vus à la télévision. « Mais par patriotisme, ils sont allés sauver une situation. La parole donnée. »

Ibrahim Traoré affirme avoir suivi la rencontre : « J’étais émerveillé. Je pense qu’on a du potentiel dans la jeunesse. Et ça me motive à réinvestir dans le sport en général, et le football en particulier. » Mais « pour réinvestir, il faut soigner le mal aussi ».

Sans préciser leur nature, il a annoncé que « cette semaine on aura des décisions importantes à prendre pour que tout puisse aller de l’avant. De nouvelles choses vont peut-être apparaître ». Il a promis de « prendre soin des jeunes que vous êtes », afin qu’ils préparent les compétitions futures et « honorent le drapeau du Burkina Faso partout où vous irez ».