Burkina : pour refonder le sport, Ibrahim Traoré prévoit 1000 emplois pour la Ligue de la Souveraineté

Le sport burkinabè entame une nouvelle étape de sa réorganisation. Le 13 octobre 2026, la présidence du Faso a annoncé que la Ligue de la Souveraineté, un championnat voulu par le chef de l’État, Ibrahim Traoré, allait générer près de 1 000 emplois, avec un salaire minimum de 200 000 FCFA par mois pour chaque athlète sélectionné.

Pour rappel, l’idée de la création de cette ligue est arrivée après la défaite des Étalons du Burkina Faso (7-0) face à l’Argentine lors d’un match amical début octobre. Le 8 octobre, le Conseil des ministres a approuvé le dossier de création de cette compétition. Cette ligue est présentée comme une initiative du Capitaine Ibrahim Traoré et rattachée à l’Initiative présidentielle pour la Relève et la Promotion de l’Élite sportive. La ministre des Sports, Annick Pikbougoum, a affirmé : « En termes d’organisation, nous allons avoir 20 équipes, soit une équipe par région. »

Des emplois et un objectif social

Selon la présidence, « le projet doit répartir l’offre sportive dans les régions et permettre de révéler de jeunes talents ». Elle précise que l’objectif est de « promouvoir la santé et lutter contre les fléaux qui touchent la jeunesse ». Les gouverneurs et le secteur privé sont appelés à contribuer à la mise en œuvre du championnat. Les détails sur le recrutement des joueurs ne sont pas encore précisés.