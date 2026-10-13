CRIET au Bénin : les plaintes augmentent de 25,5 % en 2025-2026, ce que révèlent les chiffres

Lors de la rentrée judiciaire 2026-2027 de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), placée sous le thème « Humaniser la justice pénale : entre protection des droits humains et efficacité répressive », tenue le 12 octobre 2026 à Cotonou, le procureur spécial Mario Metonou a dressé un bilan chiffré. Les plaintes et procès-verbaux sont passés de 3 067 en 2024-2025 à 3 849 en 2025-2026, soit une hausse de 25,50 %.

Une justice qui ne doit pas être aveugle

Le procureur a averti que la justice ne doit pas devenir un couperet aveugle ni une simple gestion statistique. Pour lui, la CRIET doit concilier fermeté et garanties : « Nous devons tenir d’une main de fer le glaive de l’efficacité répressive, tout en élevant de l’autre, comme un sanctuaire inviolable, le bouclier des droits fondamentaux et de la dignité humaine », a-t-il indiqué.

Il a également rappelé que la présomption d’innocence et l’individualisation des peines doivent guider les décisions. « La détention provisoire doit redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : l’exception ultime », a-t-il martelé. Corruption d’envergure, terrorisme, cybercriminalité et violences sexuelles restent au cœur des priorités.