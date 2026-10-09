Cristiano Ronaldo déjà suspendu de la sélection : quelle sanction l'attend et pour combien de temps ?

Cristiano Ronaldo n’avait jamais connu de situation disciplinaire comparable en plus de 23 ans sous le maillot du Portugal; il est désormais suspendu de la sélection depuis son départ du stage de Copenhague, le 30 septembre 2026, à la veille du match de Ligue des nations contre le Danemark. Pour rappel, le capitaine a quitté le rassemblement après un désaccord avec le sélectionneur Jorge Jesus, qui l’avait laissé sur le banc lors du match précédent. Dans un message publié sur Instagram, il a promis : « En temps voulu, je dirai à tous les Portugais les raisons qui ont motivé mon départ de la sélection, à laquelle je me suis toujours consacré ».

Une suspension automatique, puis une sanction de un à six mois

Le règlement disciplinaire de la FPF ne laisse aucune marge sur le premier point. Son article 160 prévoit que « l’absence ou l’abandon entraîne la suspension préventive automatique du joueur dans les termes prévus par le présent règlement ». La sanction définitive peut ensuite aller de un à six mois de suspension, assortis d’une amende d’environ 500 à 1 000 euros pour un joueur professionnel.



Gonçalo Almeida, juriste et juge au tribunal de football de la FIFA, confirme que Ronaldo « se trouve déjà suspendu aux fins de participation ou de représentation de la sélection nationale ». Selon lui, le Conseil de discipline de la FPF « peut agir sans plainte formelle », puisque « les faits sont publics ». Ronaldo sera notifié pour s’expliquer, puis « nous aurons une décision que je pense assez rapide ».



Le Conseil peut également alléger la peine. Ainsi, le minimum prévu qui est d’un mois et 510 euros, pourrait être divisé par deux dans le meilleur des cas. Du coup, Cristiano Ronaldo pourrait même être disponible pour la prochaine fenêtre internationale.



Cependant, son statut de capitaine pèse en sa défaveur. Gonçalo Almeida y voit « une circonstance aggravante », mais rappelle que le joueur « n’a aucun antécédent dans ce domaine disciplinaire » et qu’il « a tout donné à la sélection ». L’article 44 du règlement retient justement l’absence de casier et les services rendus au football parmi les circonstances atténuantes.



Dans un communiqué publié mardi, Ronaldo s’est déclaré disposé à purger une suspension. Le juriste estime que la FPF n’a pas intérêt à la prolonger : « Si le retour de Cristiano se confirme, il n’est ni dans l’intérêt du Conseil de discipline ni dans celui de la Fédération qu’il soit suspendu pour une longue période ». Il ajoute que l’instance « ne sera sûrement pas étrangère à ce contexte ».