Cristiano Ronaldo : en pleurs, sa mère dévoile leur échange après son départ de la sélection

L’affaire Cristiano Ronaldo avec la sélection du Portugal n’a pas fini de faire parler au sein du monde du ballon rond. Il y a quelques jours, en quittant le rassemblement de l’équipe du Portugal dans le cadre de la Ligue des nations, CR7 avait beaucoup fait parler. La superstar portugaise s’était embrouillée avec son sélectionneur Jorge Jesus en ce qui concerne son temps de jeu. Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, n’a pas bien vécu l’épisode ayant impliqué son fils.

Au cours d’une interview accordée au média portugais TV 7 Dias, Dolores Aveiro a expliqué qu’elle a eu à échanger avec CR7 après que ce dernier a quitté le rassemblement de la sélection. Elle a révélé avoir pleuré et été choquée face à la tournure qu’ont prise les événements. Cependant, elle indique qu’après avoir échangé avec son fils, elle est devenue plus sereine.

Quel avenir pour CR7 en sélection ?

Au micro de TV 7 Dias, Dolores Aveiro s’est exprimée en ces termes : « Il m’a dit : « Maman, ne t’inquiète pas, je dirai la vérité quand nous serons tous réunis. » » Elle ajoute avoir recommandé à son fils de tourner la page et de se concentrer sur l’essentiel. La septuagénaire dira que CR7 est sûr de ce qu’il fait et que le temps révélera les tenants et les aboutissants de l’affaire CR7 en sélection. Dans un avenir proche, Cristiano Ronaldo aura-t-il l’opportunité de revêtir à nouveau le maillot du Portugal ? Pour le moment, le suspense est entier. Il y a quelques jours, nous avons parlé du fait que le quintuple Ballon d’Or avait conditionné son retour au départ de Jorge Jesus.

Ce dernier, par contre, a expliqué que CR7 a toujours sa place en sélection, mais il a tenu à préciser que c’est lui, le coach, qui prend les décisions afin que l’équipe soit performante. Dans sa récente sortie, l’ancien joueur de la Juventus Turin a notifié qu’il ne comptait pas mettre un terme à sa carrière dans l’immédiat. L’affaire CR7 avait mobilisé le gotha de la sphère footballistique portugaise afin de trouver une sortie de crise.