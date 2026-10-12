Cristiano Ronaldo se proclame meilleur joueur de l’histoire et révèle ce qui l’agace le plus

Cristiano Ronaldo affirme être le meilleur joueur de l’histoire du football et ne cache pas son agacement face au manque de reconnaissance dont il estime faire l’objet. Dans une interview à CNN Portugal diffusé le 12 octobre, il affirme : « Les gens ne reconnaissent pas le niveau que j’affiche et mes buts à leur juste valeur. »

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi occupent le devant de la scène dans la discussion sur le plus grand joueur de l’histoire depuis des années. Les fans du Portugais citent sa longévité, ses records de buts et ses performances et ceux de l’Argentin répondent avec ses huit Ballons d’Or et son sacre à la Coupe du monde 2022. Ce débat continue de diviser les supporters.

Cristiano Ronaldo assume son choix et pointe le manque de reconnaissance

Sur son objectif d’atteindre les 1 000 buts, Ronaldo ne considère pas ce cap comme une condition pour revendiquer la première place. « Si je marque 920 buts, ou 925, ou 930, le meilleur joueur de l’histoire, c’est moi, point final », lance-t-il. « Beaucoup de gens ne regardent que le nombre de buts qu’il me reste à inscrire pour atteindre les mille. Ils ne s’arrêtent pas assez sur ce que je réalise encore aujourd’hui et sur la forme dans laquelle je me trouve. Cela m’agace », explique-t-il.

Le quintuple Ballon d’Or poursuit avec assurance : « Les chiffres parlent d’eux-mêmes. » Il reconnaît néanmoins que la barre des 1 000 réalisations serait exceptionnelle : « Si j’atteins ce chiffre, ce sera quelque chose d’extraordinaire et c’est un objectif que je cherche à atteindre. »

Au-delà des statistiques, le joueur d’Al-Nassr insiste sur sa manière d’aborder la suite de sa carrière. « Je ne pense pas à long terme », explique-t-il, avant d’ajouter : « Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Peut-être qu’un jour, je me réveillerai sans motivation et que je n’aurai plus envie de jouer. » Reste que sa place au sommet de l’histoire du football continue de dépendre des critères retenus par chacun.