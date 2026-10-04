Décès de Prince Waly : ce que le rappeur avait confié sur sa maladie quelques mois avant sa mort

C’est une triste nouvelle qui frappe le monde artistique français. Et pour cause, le rappeur Prince Waly, de son vrai nom Moussa Magassa, est mort le dimanche 4 octobre 2026, à 34 ans, en France. Ses proches ont malheureusement communiqué la nouvelle sur les réseaux sociaux et décrivent un combat mené « avec courage depuis huit ans » contre la maladie. Natif de Montreuil, l’artiste était une figure respectée du rap francophone.

Son label lui a aussi rendu hommage sur Instagram. « Ces dernières années ont été celles d’un combat, mais aussi d’un couronnement », peut-on lire sur la page officielle, ne manquant pas de souligner que le rappeur n’avait jamais cessé de créer malgré sa maladie.

Une confidence publique début septembre

Rappelons que quelques semaines avant sa mort, Prince Waly avait lui-même révélé la nature de son mal : un pemphigus paranéoplasique. Cette affection rare, d’origine auto-immune, atteint la peau ainsi que les muqueuses et survient généralement en présence d’une tumeur. Il avait aussi indiqué avoir perdu 28 kilos en quatre mois, un combat qu’il menait depuis huit ans.

En réalité, les ennuis de santé du rappeur remontaient à 2019, année où les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du thymus. Puis Il avait annoncé être guéri fin 2021. En 2022, il avait sorti l’album Moussa, un projet où il se livrait sur son parcours et ses épreuves.