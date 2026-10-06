Djokovic s'offre un 102e titre à Pékin et n'est plus qu'à une unité de Federer

Le Serbe Novak Djokovic a remporté le tournoi ATP 500 de Pékin, en Chine, mardi 6 octobre 2026, après l’abandon de l’Australien Alex de Minaur au début du deuxième set de la finale (7-6, 0-1). À 39 ans, il décroche le 102e titre de sa carrière, le premier de sa saison, et reste invaincu dans la capitale chinoise avec 34 victoires en 34 matches. Il n’est plus qu’à une unité des 103 trophées de Roger Federer, deuxième de l’ère Open derrière Jimmy Connors (109). Onzième mondial, il avait pourtant été éliminé dès le premier tour de l’US Open par Mariano Navone.

La finale a tourné après un premier set serré. Djokovic l’a emporté au jeu décisif, sept points à trois. Selon l’ATP Tour, les deux joueurs ont ensuite appelé le kinésithérapeute, Djokovic recevant des soins sur le court avant que De Minaur ne quitte l’arène pour une prise en charge. L’Australien est revenu tenir son premier service de la deuxième manche, puis il est venu au filet pour concéder le match.

« C’est une sensation un peu étrange, pour être honnête », a confié Djokovic à ATP Media. « Il a abandonné au début du deuxième set, donc ça ne me paraît pas juste de sauter partout et de me réjouir », a-t-il déclaré. Il a aussi rappelé son lien avec le tournoi : « Cela fait onze ans que je n’ai pas joué ici. J’ai toujours de grandes attentes envers moi-même et je me vois toujours avec le trophée, ici à Pékin où je n’ai jamais perdu. »

Zverev, Medvedev puis De Minaur : une semaine sous tension

Le Serbe est arrivé en finale au terme d’un parcours chargé. Et pour cause, en quart de finale, il a battu l’Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro un, en trois sets. En demi-finale, lundi 5 octobre, il affrontait le Russe Daniil Medvedev. Il menait 7-5, 5-3 et servait à 15-15 quand Medvedev a été disqualifié pour avoir frappé une balle qui a atteint un spectateur.

Il a décrit la rencontre à l’issue de la partie : « J’étais à trois points de la victoire. C’était une bataille épuisante et je ne voulais surtout pas d’un troisième set. Cela y ressemblait. Je ne sais pas combien de balles de break j’ai sauvées, c’était fou. »

De Minaur, de son côté, avait rejoint la finale après l’abandon du Polonais Hubert Hurkacz, blessé à l’adducteur. Ainsi, les deux hommes ont donc atteint la finale sans aller au bout de leur demi-finale. Au final, Djokovic gagne six places dans la course aux ATP Finals de Turin, occupe désormais la neuvième position et devance De Minaur de 140 points.