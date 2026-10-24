Drones kamikazes : la Turquie veut produire 5 millions d'unités en cinq ans

Cinq millions de drones kamikazes en cinq ans, puis dix millions en une décennie : l’armée turque affiche une cible de production hors norme. En effet, le chef d’état-major, le général Selçuk Bayraktaroğlu, l’a dévoilée à Ankara, en Turquie, lors de la finale du concours international de la meilleure équipe militaire de drones, organisé du 19 au 26 octobre 2026. « En tant que forces armées turques, nous visons la production de 5 millions de systèmes kamikazes en cinq ans et de 10 millions en dix ans », a-t-il déclaré.

Le général a ensuite relié cette ambition à l’industrie du pays: « Le fait que le taux de production nationale dans notre industrie de défense atteigne 83 % est le résultat concret des efforts menés avec détermination dans ce domaine. Les capacités développées dans le domaine des systèmes sans pilote montrent aussi le niveau technologique atteint… Notre objectif est de protéger le personnel, de réduire les pertes et d’accroître l’efficacité de nos opérations, en utilisant ces systèmes de façon complémentaire. Pour y parvenir, nous devons réunir les moyens technologiques, les bonnes tactiques et une main-d’œuvre qualifiée ».

Face à la Turquie, plusieurs pays ont déjà industrialisé les drones à usage unique. Par exemple, l’Ukraine annonce une capacité de plus de 8 millions de drones FPV par an, selon son Conseil de sécurité nationale.

Du côté de la Russie, le renseignement militaire ukrainien affirme que Moscou prévoit 7,3 millions de drones FPV en 2026. Il estime aussi que les usines russes peuvent sortir plus de 36 000 Geran par an, la version russe du drone kamikaze Shahed iranien.

L’Iran produirait nettement moins, entre 150 à 250 Shahed par mois selon les analystes en sources ouvertes, soit 1 800 à 3 000 par an. Quant à la Chine, elle ne publie aucun chiffre sur ses drones kamikazes mais domine en revanche la production mondiale de drones civils, avec DJI avec plus de 70 % du marché mondial.