Ebola à Beni : Africa CDC annonce la mort de la médecin Marie-France Shogogo

Africa CDC a annoncé le 30 octobre 2026 le décès de la Dre Marie-France Shogogo, une jeune médecin morte des suites d’Ebola à Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo. « C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de la Dre Marie-France Shogogo, jeune médecin décédée des suites d’Ebola à Beni. Cette perte douloureuse nous rappelle une urgence absolue : protéger ceux qui nous protègent », a écrit l’agence sanitaire de l’Union africaine sur X.

Elle a ensuite adressé un message à l’entourage de la défunte : « Africa CDC présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses collègues et à toute la communauté médicale. Que son âme repose en paix ». Toutefois le message ne précise pas dans quelles circonstances la médecin a été contaminée. La ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu, n’en est pas à sa première épreuve face au virus. En effet, elle était déjà devenue l’épicentre de l’épidémie déclarée en 2018 dans cette région de la RDC.