Élections en Ukraine : Poutine promet une pause des frappes le jour du vote

Les frappes russes sur l’Ukraine s’arrêteraient le jour d’un éventuel scrutin présidentiel, a indiqué le Kremlin lundi 12 octobre 2026. Pour son porte-parole Dmitri Peskov, Vladimir Poutine donnera cet ordre à condition que Kiev organise réellement des élections. Rappelons que Volodymyr Zelensky réclamait 60 jours de cessez-le-feu complet pour préparer un vote, et fait suite aux pressions de Donald Trump sur la présidence ukrainienne.

Une pause limitée au jour du scrutin

Selon Interfax-Ukraine, Dmitri Peskov a insisté sur le caractère ponctuel de la mesure. « Le président de la Fédération de Russie, commandant en chef suprême, sera prêt à donner l’ordre de ne pas frapper l’Ukraine le jour du scrutin, précisément ce jour-là », a-t-il déclaré, en ajoutant que cela vaut « si Kiev veut vraiment organiser des élections ». Le porte-parole a aussi écarté l’idée d’une trêve de deux mois. À ses yeux, l’Ukraine n’en a pas besoin pour voter, mais pour « se regrouper, se rétablir et poursuivre la guerre ».

L’ultimatum de Trump sur les raffineries

Samedi 10 octobre, Donald Trump a exigé de Volodymyr Zelensky qu’il cesse de viser les raffineries russes, en pointant la hausse des prix du diesel aux États-Unis. « Il ferait mieux d’arrêter », a-t-il averti devant la presse à la Maison Blanche.

Le président américain est allé plus loin en reprochant à son homologue ukrainien d’avoir laissé passer plusieurs occasions de conclure un accord avec Moscou. « Je pense qu’il est temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau président », a-t-il déclaré.

Dimanche, Donald Trump a annoncé un « cessez-le-feu énergétique » entre la Russie et l’Ukraine. Volodymyr Zelensky a dit ne pas en avoir eu connaissance. Il s’est toutefois déclaré prêt à suspendre les frappes sur les raffineries russes si Moscou cesse de viser les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Le même jour, lors d’un entretien accordé à une chaîne américaine, le président ukrainien a renvoyé la question électorale vers Moscou. « Dites à Poutine : donnez-nous deux mois, 60 jours de cessez-le-feu complet, et nous organiserons des élections », avant d’ajouter: « Avec tout le respect que je dois à Trump, c’est à notre peuple de choisir son leader »

Et pour cause, le calendrier électoral dépend d’un cadre légal précis. La loi ukrainienne interdit la tenue d’élections sous la loi martiale, instaurée depuis le 24 février 2022. Le dernier scrutin présidentiel remonte à avril 2019 : Volodymyr Zelensky l’avait emporté avec plus de 73 % des voix au second tour.