Portugal : Cristiano Ronaldo promet de révéler les raisons de son départ du rassemblement

Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de la Seleção et promet d’en expliquer les raisons aux Portugais « à l’heure qu’il faut ». Dans un message publié ce 30 septembre sur Instagram, le joueur de 41 ans parle même de sa « démission » de l’équipe nationale.

« Après la conférence de presse de l’entraîneur de l’équipe nationale, et après une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai décidé de quitter le camp », écrit-il. Il dit avoir « toujours prêté son cœur » à la sélection et souhaite « bonne chance au Portugal et à tous ses coéquipiers, sans exception ».

Tout a commencé dimanche lorsque Cristiano Ronaldo est resté sur le banc lors de la victoire 2-1 du Portugal en Norvège, en Ligue des nations. Il aurait été mécontent de ne pas entrer en jeu, alors qu’on lui aurait promis 30 minutes. La Fédération portugaise a par la suite convoqué une réunion d’urgence. Selon la presse, il aurait aussi manqué un entraînement.

Comme La Nouvelle Tribune le rapportait il y a quelques heures, Jorge Jesus a démenti tout problème avec Ronaldo. Le sélectionneur assure que son absence suit un plan discuté avec le joueur, qui devait rester sur le banc face à la Norvège puis au Danemark. Il nie aussi tout refus d’entraînement : selon lui, Ronaldo suivait un programme individuel.

Un choix de carrière remis en question

Jorge Jesus, 71 ans, a été nommé en juillet pour quatre ans, jusqu’au Mondial 2030, après la sortie du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Il avait alors affirmé qu’il y aurait toujours une place pour Ronaldo. Jorge Jesus a déjà dirigé Ronaldo à Al Nassr. Les explications promises par le joueur devraient éclairer la suite, alors que le Portugal affrontera le Danemark.