Guadeloupe : 24 personnalités réclament un gouvernement provisoire pour préparer l'indépendance

Vingt-quatre personnalités guadeloupéennes appellent à la création d’un gouvernement provisoire pour préparer l’indépendance de l’archipel. En effet, dans un texte publié samedi 24 octobre 2026, elles proposent la mise en place d’un « Conseil national de la Guadeloupe », appelé à fonctionner comme un gouvernement de l’ombre. Parmi les signataires figurent notamment Luc Reinette, Raymond Gauthierot et l’ancien député européen Jean-Jacob Bicep. Selon Franceinfo, la 1ère, cette initiative vise à organiser une transition vers la souveraineté et, à terme, la création d’une République de Guadeloupe.

Et pour ce faire, les signataires souhaitent notamment convoquer une Assemblée populaire afin de définir un projet de société et préparer des négociations avec l’État français. Refusant de continuer à « mendier des transferts compensatoires », ils défendent une réorganisation des relations politiques et financières avec Paris.

Rappelons que cet appel survient alors que la Guadeloupe connaît plusieurs mouvements de protestation depuis le 14 octobre. En effet, le collectif Nou Las Palé dénonce notamment la vie chère, les difficultés d’accès à l’eau et les prix des carburants.