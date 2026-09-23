Elon Musk vante le bilan de Xi Jinping et décrit une Chine transformée sous sa présidence

Elon Musk a salué mercredi 23 septembre le bilan de Xi Jinping à la tête de la Chine, dans un entretien diffusé par la télévision publique chinoise CCTV. Le dirigeant de Tesla a expliqué que ses différents séjours dans le pays lui avaient permis d’observer directement son évolution.

Interrogé sur le président chinois, Musk a insisté sur les progrès économiques réalisés durant ses années au pouvoir. « Sous sa présidence, la Chine a énormément prospéré », a-t-il déclaré. Il a également qualifié Xi Jinping de « grand dirigeant » et estimé qu’il avait accompli un « excellent travail ».

Musk dit avoir constaté une évolution rapide de la Chine

Pour justifier son appréciation, le milliardaire a expliqué avoir constaté des changements lors de ses déplacements successifs dans le pays. Selon lui, les progrès peuvent être perceptibles d’une année à l’autre, et parfois au cours d’une même année. Il a associé ces évolutions au développement des infrastructures et à l’amélioration de la prospérité de la population.

La Chine occupe aussi une place importante dans les activités de Tesla. Le constructeur américain dispose depuis 2019 d’une importante usine à Shanghai, son premier site de production automobile construit hors des États-Unis. Durant son entretien, Musk a parlé des performances de cette implantation et du travail réalisé par les salariés chinois du groupe.

Une économie profondément transformée en vingt ans

Les données économiques permettent de mesurer les changements intervenus sur une période plus longue. D’après la Banque mondiale, le produit intérieur brut chinois représentait environ 2 300 milliards de dollars courants en 2005. Vingt ans plus tard, l’économie chinoise pesait plusieurs fois ce montant, après deux décennies marquées par l’industrialisation, l’urbanisation, le développement des exportations et une hausse du niveau de vie.

L’évolution des transports est également considérable. À la fin de 2024, la Chine disposait d’environ 162 000 kilomètres de voies ferrées, dont 48 000 kilomètres de lignes à grande vitesse, selon les autorités chinoises. Le pays possède ainsi un réseau ferroviaire à grande vitesse qui relie la plupart de ses grandes agglomérations. Entre 2021 et 2024, les investissements chinois dans les infrastructures de transport ont atteint environ 15 200 milliards de yuans.

Sur le plan social, la Banque mondiale estime que près de 800 millions de Chinois sont sortis de l’extrême pauvreté au cours des quatre dernières décennies. L’institution relie cette évolution à plusieurs facteurs, parmi lesquels la croissance économique, les réformes, les investissements publics et les politiques de réduction de la pauvreté.

Ces indicateurs couvrent toutefois une période qui dépasse largement la présidence de Xi Jinping, arrivé à la tête de l’État en 2013. Une partie importante de l’expansion économique et des transformations structurelles chinoises avait commencé sous ses prédécesseurs.

Tesla conserve des intérêts industriels majeurs en Chine

Les propos de Musk interviennent alors que ses entreprises occupent une position particulière entre les deux premières économies mondiales. Tesla est un groupe américain, mais son activité industrielle et commerciale dépend en partie du marché chinois. Son usine de Shanghai produit des véhicules destinés à la Chine ainsi qu’à l’exportation.

Cette présence industrielle donne au dirigeant américain une expérience régulière du pays qu’il invoque pour expliquer son appréciation. Ses déclarations à CCTV constituent cependant son propre jugement sur le bilan de Xi Jinping. Les données économiques montrent, elles, une transformation importante de la Chine sur deux décennies, dont les origines et les différentes phases couvrent plusieurs présidences.