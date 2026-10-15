Iran : l'armée américaine pourrait utiliser la « mère de toutes les bombes »

La MOAB, la plus puissante bombe non nucléaire de l’arsenal des États-Unis, figure dans de nouveaux plans de frappe contre l’Iran, dévoilés le 15 octobre 2026. En effet, ces scénarios viseraient des infrastructures énergétiques et des sites nucléaires iraniens, dont Pickaxe Mountain. D’après des responsables américains cités par CNN, le président Donald Trump a demandé à l’armée de préparer ces options supplémentaires, activables avant ou après les élections de mi-mandat. Rappelons que les bombardements américains durent depuis plus de six mois et les discussions avec Téhéran n’ont produit aucune avancée nette. Le 8 octobre, le chef de l’État avait pourtant assuré qu’aucune nouvelle attaque n’aurait lieu avant le scrutin du 3 novembre.

Une bombe de près de dix tonnes

Le GBU-43/B, surnommé la « mère de toutes les bombes », pèse environ 9 800 kilogrammes, dont près de 8 500 kilogrammes d’explosif. Son souffle équivaut à 11 tonnes de TNT, avec un rayon de destruction d’environ 1,6 kilomètre. Pour information, guidée par GPS, la bombe est larguée depuis un avion-cargo MC-130, à haute altitude, hors de portée de certaines défenses antiaériennes.

Testée en 2003, à l’époque de l’invasion de l’Irak, elle n’a donc servi qu’une seule fois au combat, à ce jour. Le 13 avril 2017, les forces américaines l’ont larguée sur un complexe de tunnels du groupe État islamique, dans le district d’Achin, en Afghanistan.

Des doutes sur son efficacité contre les sites enterrés

Notons que la MOAB détruit une vaste surface, mais pénètre peu dans le sol. Ainsi, des responsables militaires doutent qu’elle atteigne les installations nucléaires profondes de Pickaxe Mountain, protégées par des couches de granit. « Le président Trump garde toutes les options sur la table pour que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire » s’est contentée de déclarer la Maison-Blanche