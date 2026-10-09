Iran : le Pentagone a un plan de trois jours prêt, mais Trump a posé une condition

Le Pentagone a préparé une campagne de trois jours de frappes massives contre l’Iran, selon une information du New York Times publiée le jeudi 8 octobre 2026. En effet, le projet vise l’arsenal de missiles et de drones de Téhéran, ses infrastructures énergétiques et les sites militaires des Gardiens de la révolution. Toutefois même si les forces américaines se renforcent déjà dans la région, la décision de passer à l’action n’a pas été prise.

Pour information, le plan a été élaboré après une réunion de hauts responsables de la sécurité nationale à Camp David le 2 octobre, sous la direction du vice-président JD Vance. Le commandement militaire américain pour la région, le CENTCOM, aurait reçu l’ordre de finaliser les préparatifs en vue d’une reprise de combats à grande échelle.

Pour ce faire, trois porte-avions doivent se trouver au Moyen-Orient dans les prochaines semaines, avec plus de 20 000 marins ainsi que des centaines d’appareils. Aussi, c’est la première fois depuis avril que trois bâtiments de ce type sont déployés simultanément dans la zone.

Mais de son côté, le président Donald Trump, lui, n’a pas bougé. En effet, Il avait déjà écarté cinq propositions d’opérations majeures contre l’Iran ou les rebelles houthis ces derniers mois. Jeudi 8 octobre, il a toutefois posé une condition: Aucune attaque ne sera menée avant les élections de mi-mandat du 3 novembre. Pour le président, des « discussions productives » avec Téhéran en cours justifient cette décision.

Toutefois, ses conseillers ne ne sont pas tous en accord avec une nouvelle offensive. Pendant que certains doutent de l’efficacité d’une nouvelle série de frappes, d’autres estiment au contraire qu’une campagne courte et intense affaiblirait davantage le pays.