Iran : Trump admet être allé trop loin en ciblant les dirigeants

Le président américain Donald Trump reconnaît une conséquence directe de la campagne militaire contre l’Iran. En effet il affirme ne plus savoir à qui s’adresser à Téhéran: « Nous sommes peut-être allés trop loin avec les dirigeants, parce que nous ne savons plus à qui nous avons affaire. » a-t-il déclaré ce Lundi 12 octobre, lors d’un meeting de campagne dans l’Ohio. Rappelons que le conflit se prolonge depuis plusieurs mois, et la question d’une sortie négociée reste entière.

Le dirigeant républicain a poursuivi sur le même ton : « Nous avons du mal à comprendre avec qui traiter, pour être honnête avec vous. Je pense que nous sommes allés trop loin. » Sur le plan militaire, il maintient son bilan : selon lui, l’Iran n’a plus d’aviation et ses 159 navires « reposent magnifiquement au fond de la mer ».

Un président iranien pourtant en fonction

Donald Trump a également lancé : « Personne ne veut être président de l’Iran. » Cette affirmation ne correspond pourtant pas à la réalité institutionnelle : Massoud Pezeshkian occupe cette fonction depuis juillet 2024.

Ce n’est pas la première fois que le président américain évoque l’absence d’interlocuteurs côté iranien. Le 25 mars, lors d’un dîner avec des élus républicains, il assurait que Téhéran négociait en secret : « Ils négocient, au fait, et ils veulent tellement conclure un accord. Mais ils ont peur de le dire, parce qu’ils pensent qu’ils seront tués par leur propre camp. » Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait pourtant rejeté toute négociation: « Nous n’avons pas l’intention de négocier. ».

Malgré la compagne militaire, la région du Golfe reste sous tension. Et pour cause, depuis le 1er octobre, les navires de commerce y sont régulièrement visés : l’agence britannique UKMTO, chargée du suivi de la sécurité maritime, en compte au moins 19 attaqués. Sur le nucléaire, Donald Trump n’a pas bougé : l’Iran, « premier État soutien du terrorisme », n’obtiendra pas l’arme atomique, a-t-il martelé.