Jésus-Christ : le pasteur sud-africain Mhlakela annonce son retour en octobre

Le pasteur sud-africain Joshua Mhlakela affirme que Jésus-Christ reviendra prochainement. Selon sa nouvelle prédiction, cet événement devrait se produire les 12 et 13 octobre 2026. Par le passé, Mhlakela avait déjà annoncé diverses dates pour le retour de Jésus mais pour le moment aucune de ses prédictions ne s’est réalisées.

Le pasteur s’appuie sur ce qu’il présente comme des visions et sur son interprétation de certains passages bibliques. Il associe notamment sa nouvelle date à la fête des Trompettes, une célébration biblique également connue sous le nom de Yom Teruah. Selon lui, cette fête aurait été mal située dans le calendrier et devrait correspondre cette année aux 12 et 13 octobre.

Une nouvelle date après plusieurs échecs

Ce n’est pas la première fois que le pasteur avance une échéance précise. En 2025, il avait annoncé que l’enlèvement des croyants aurait lieu les 23 et 24 septembre. Après le passage de ces dates sans que l’événement annoncé ne se produise, il avait proposé une nouvelle échéance en octobre. Pour sa nouvelle prédiction, Joshua Mhlakela affirme qu’il s’agit de sa dernière annonce concernant la date du retour du Christ. Il estime que ses précédentes prévisions avaient notamment été affectées par une mauvaise compréhension du calendrier biblique.

La bonne pour Mhlakela ?

Dans la théologie chrétienne, le terme « enlèvement » désigne la croyance selon laquelle à la fin des temps, Jésus-Christ viendrait prendre soudainement avec lui les croyants afin qu’ils le rejoignent auprès de Dieu. Cette interprétation est particulièrement présente dans certains courants évangéliques. Elle ne fait toutefois pas l’objet d’une interprétation identique chez tous les chrétiens. Cette fois-ci, le pasteur sud-africain verra-t-il juste ? Réponse dans quelques jours pour connaître le verdict.