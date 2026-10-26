Kanye West : selon Us Weekly, Lewis Hamilton adore les moments passés avec ses enfants et Kim Kardashian

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton s’entend très bien avec les enfants de Kim Kardashian et de Kanye West, d’après un proche du couple cité par l’hebdomadaire américain Us Weekly. « Lewis adore les enfants, donc c’est amusant pour lui. Les enfants trouvent que Lewis est vraiment cool, surtout Chicago et Saint, qui sont complètement fascinés par le fait qu’il conduit des voitures de course pour gagner sa vie » a-t-il déclaré. Les photos de leurs vacances en famille dans l’Idaho, aux États-Unis, publiées en juillet 2026, avaient déjà laissé deviner cette proximité.

Kim Kardashian et le pilote britannique de 41 ans avaient eux-mêmes montré leur complicité sur Instagram. Leur histoire ne date pourtant pas de cet été. En effet, les deux personnalités s’étaient affichées ensemble au Super Bowl LX, le 8 février 2026, avant de confirmer leur relation lors du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone.

Kim Kardashian, divorcée de Kanye West depuis 2022, a quatre enfants avec lui : North, 13 ans, Saint, 10 ans, Chicago, 8 ans, et Psalm, 7 ans. Hamilton aurait ainsi rencontré toute la fratrie en l’espace de quelques mois, selon les informations rapportées par Us Weekly.