Kim Kardashian aurait eu une arme sur la tête en Ouganda en 2018, selon sa biographie

Kim Kardashian aurait été menacée par un policier armé en octobre 2018, lors d’un séjour en Ouganda avec Kanye West, d’après des passages de la biographie autorisée « Citizen Kim » rendus publics le 28 octobre 2026. En effet, l’auteur, Jonathan Van Meter, affirme que « l’un des policiers avait une arme contre la tête de Kim », et il s’appuie pour cela sur Farnaz Farjam, productrice exécutive de « L’Incroyable Famille Kardashian », qui travaillait alors avec le couple.

Des policiers alertés par Kanye West, selon la productrice

Selon Farnaz Farjam, « ils tournaient dans un endroit isolé en Ouganda quand Kanye est devenu paranoïaque et agité. Il leur a fait fouiller les chambres de tout le monde… Il a en gros fait croire à la police locale que des gens essayaient de le droguer, alors les policiers sont venus avec des armes sorties… C’était intense ».

Le couple voyageait alors avec leur fille North, âgée de 5 ans et Kim Kardashian avait déjà été victime d’un braquage à main armée en octobre 2016 à Paris, où des hommes se présentant comme des policiers l’avaient dépouillée de ses bijoux. Pour rappel, mariés en 2014, les deux époux ont divorcé en 2022, après une demande déposée par Kim Kardashian en février 2021.