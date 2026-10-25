Le père de Meghan Markle reconnaît avoir payé des prostituées aux Philippines et nie toute relation avec des mineurs

« Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec quelqu’un de moins de 18 ans », a assuré Thomas Markle Sr dans un entretien publié le 25 octobre 2026 par le Mail on Sunday. Le père de Meghan Markle répondait aux accusations qui l’ont conduit devant les enquêteurs des Philippines, où il vit depuis près de deux ans. Il a pourtant admis un autre point, lors de voyages effectués quand il était célibataire, avant de s’installer dans le pays, il a « couché avec des prostituées ».

Rappelons que ces accusations viennent de son propre fils. Thomas Markle Jr qui affirme avoir découvert des images d’abus sur des enfants dans des cartons, au milieu de souvenirs de famille, au domicile de son père à Cebu. Il aurait signalé ces éléments à la police philippine, puis au FBI. Face à cela, Thomas Markle Sr a changé de ton, dénonçant des « mensonges » et affirmant qu’on ne lui a jamais laissé l’occasion de se défendre. Il soutient que les images auraient été placées chez lui et soupçonne son fils d’être derrière ces accusations.

Une enquête ouverte, un démenti sans appel

Les autorités philippines ont indiqué enquêter sur ces accusations et le FBI a de son côté déclaré être « au courant des allégations » et prêt à soutenir, « selon les besoins », ses homologues philippins. Thomas Markle Sr, qui dit ne pas être en état de voyager jusqu’aux Philippines, a assuré qu’il parlerait à quiconque voudrait l’entendre : « Je n’ai rien à cacher ».

Dans la famille, les avis divergent. Samantha Markle, demi-sœur de Meghan, estime que son frère a inventé ces accusations. Quant à Meghan Markle, elle, s’est dite « profondément affligée » par ces révélations. « Mes pensées vont à tous les enfants qui auraient pu être victimes », a-t-elle ajouté. Elle a aussi rappelé qu’une lettre adressée en 2018 à la Metropolitan Police contenait déjà des allégations « troublantes » visant son père, et qu’on lui avait alors assuré qu’elles faisaient l’objet d’une enquête.

Thomas Markle Sr vit à Cebu depuis janvier 2025, après avoir quitté le Mexique avec son fils. Il y a subi en décembre 2025 l’amputation de la jambe gauche sous le genou. Il est brouillé avec sa fille depuis le mariage de celle-ci avec le prince Harry, en mai 2018. À ce stade, aucune charge n’a été rendue publique contre lui.