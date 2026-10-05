Lens : la main d'un lycéen arrachée après l'explosion d'une grenade, le procureur donne des précisions

Un lycéen de 15 ans a perdu une main lundi matin à Lens, après l’explosion d’une grenade lors d’un mouvement lycéen. Le procureur de la République de Béthune, Étienne Thieffry, indique que les circonstances précises de l’incident restent à établir.

Un lycéen de 15 ans a été grièvement blessé lundi matin à proximité du lycée professionnel Auguste-Béhal, à Lens. Le jeune homme, scolarisé en seconde professionnelle dans cet établissement, a perdu une main après l’explosion d’une grenade utilisée lors de l’intervention des forces de l’ordre.

Les faits se sont produits vers 10 heures, alors qu’un rassemblement de lycéens était en cours devant l’établissement. Selon les premiers éléments, la situation s’est tendue et les forces de l’ordre sont intervenues, notamment avec des grenades lacrymogènes. Le jeune aurait ensuite tenté de ramasser l’une des grenades lorsqu’elle a explosé.

Cependant, cette version n’est pas encore établie. Des témoignages rapportés après les faits évoquent notamment une grenade qui aurait explosé directement sur le bras de l’adolescent. Les circonstances exactes de l’accident restent donc à déterminer.

Le procureur de la République de Béthune, Étienne Thieffry, a justement apporté plusieurs précisions lors d’un point presse. « Si vous êtes ici ce matin, c’est parce que malheureusement, et je le regrette, nous avons eu un lycéen qui a été blessé gravement au cours d’une manifestation. Un lycéen de 15 ans qui a vu sa main être arrachée. Les jours de ce lycéen, fort heureusement, ne sont pas en danger. Nous l’avons transféré très rapidement à Lille, dans un centre hospitalier à même de l’accueillir. Mais enfin, c’est un fait très grave », a déclaré le procureur face à la presse.