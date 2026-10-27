Menace russe : l'Allemagne prépare ses commandos d'élite à un éventuel conflit

Le Kommando Spezialkräfte (KSK), l’unité d’élite de la Bundeswehr basée à Calw, près de Stuttgart, change la façon dont ses soldats sont entraînés. L’unité se prépare à un affrontement possible avec la Russie selon Bild qui a rapporté l’information le 26 octobre. Son commandant, Andreas Kühne, a déclaré : « Nous nous orientons très précisément vers un adversaire représenté par la Russie. »

Pour rappel, Berlin a dévoilé sa première stratégie de défense depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle désigne la Russie comme la principale menace pour la sécurité européenne. Martin Jäger, le chef du renseignement extérieur allemand, juge la menace d’un conflit armé réelle. Moscou a qualifié les projets allemands de « très inquiétants ». La diplomatie russe parle de « fantasmes ». Le Kremlin accuse les capitales européennes de tenir une rhétorique « militariste et belliciste ».

Un entraînement tourné vers la guerre de haute intensité

Les opérations du KSK étaient sur généralement sur trois jours. Les soldats doivent maintenant apprendre à rester sur le terrain plus longtemps. Ils s’entraînent à combattre un ennemi disposant de chars, d’artillerie, de drones et de moyens de guerre électronique. Aussi, ils apprennent à opérer dans un froid extrême, des conditions typiques du flanc oriental de l’OTAN.

Le commandant Kühne déclare au quotidien allemand : « Poutine connaît notre pouvoir de frappe. » L’Allemagne a démontré lors d’exercices dans les États baltes, ce que ses forces spéciales peuvent faire. Le général parle d’un « signal de dissuasion » adressé à la Russie.