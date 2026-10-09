Mobilisation lycéenne : après Elwan pro-Mélenchon, Louise Montangon, militante RN, s'impose sur les plateaux télé

La mobilisation lycéenne qui gagne la France depuis début octobre 2026 a d’abord eu pour visage Elwan, lycéen parisien de 17 ans devenu viral le 4 octobre, avant que Louise Montangon ne lui réponde sur LCI le mercredi 7 octobre. À 22 ans, cette étudiante en master de philosophie à Bordeaux dirige la section locale de l’UNI, syndicat étudiant classé à droite. Selon Blick, elle milite au Rassemblement national et a été candidate du parti aux municipales de mars. Des syndicats d’enseignants appellent à la grève ce jeudi 8 octobre et le Premier ministre Sébastien Lecornu a repoussé à la fin du mois l’annonce des premières mesures.

Elwan s’était imposé le premier. Sa prise de parole devant son lycée, dans le IXe arrondissement de Paris, a dépassé les huit millions de vues sur X. Le mardi 6 octobre, il a embrassé Jean-Luc Mélenchon en pleine manifestation, ce qui l’a fait passer pour le porte-voix de la jeunesse mobilisée. Mais un autre personnage est apparu dans l’équation : Louise Montangon.

Du face-à-face avec Attal au duel avec Elwan

Si elle est devenue mediatique, elle est l’exacte opposée d’Elwan. Le 6 octobre, face à l’ancien Premier ministre Gabriel Attal, elle lui lance : « Votre bilan est désastreux ». Elle lui reproche aussi sa politique du « pas de vague » à l’école. Sur X, elle écrit : « Nous portons la voix des lycéens qui s’offusquent, eux aussi, de voir ceux qui ont abandonné l’Éducation nationale nous expliquer comment ils vont tout résoudre une fois présidents ».

Le lendemain, dans « La Grande Confrontation » de David Pujadas, elle attaque son alter ego de gauche dès les premières minutes : « Vous êtes une minorité extrêmement bruyante ». Elle accuse Elwan d’avoir « volé la parole de ceux qui sont dans le besoin », puis le range lui et les partisans des blocages parmi « les idiots utiles de ce mouvement ». L’échange se tend sur les violences liées aux blocus. Elle réplique : « Moi, je n’asperge pas mes professeurs d’essence ! ». Quant à Elwan, il défend une autre ligne ; il demande aux médias de donner la parole aux jeunes de banlieue. Toutefois, il reconnaît bénéficier lui-même d’un capital sympathie important.

Le jeudi 8 octobre au matin, elle poursuit sur RMC, dans « Les Grandes Gueules »; et sa ligne reste la même d’un plateau à l’autre : opposition aux blocages. Mais precisons qu’elle ne sort de nulle part sur ce terrain. Candidate sur une liste UNI aux élections universitaires de décembre 2025, Louise Montangon siège depuis dans les instances de l’Université de Bordeaux comme représentante étudiante. En outre, elle avait également présenté les positions de son syndicat devant des parlementaires, plusieurs mois avant ses passages à la télévision.