Népal : des dizaines de maisons détruites par une nouvelle crue, deux mois après la catastrophe d'août

Une crue soudaine a emporté entre 35 et 40 maisons dans le district de Gorkha, au centre du Népal, dimanche 11 octobre 2026. La rivière Budhi Gandaki a brusquement gonflé vers 4 h du matin, après qu’un glissement de terrain a obstrué son cours. Pour rappel, le pays a déjà fait face à l’inondation du 26 août, qui a causé plus de 1 450 morts.

Maisons, ponts et chantier hydroélectrique emportés

L’administrateur de la municipalité rurale de Chumnubri, Narayan Prasad Sapkota, a déclaré au Kathmandu Post que les habitations détruites se trouvaient à Jagat Bagar, Salleri et Ghattikhola. Un responsable administratif a indiqué que six ponts ont cédé. Le nombre de disparus reste incertain, cinq selon certaines sources, au moins dix selon d’autres. Toutefois Aucun décès n’avait été signalé dans les premiers bilans.

Évacuations le long de la rivière

L’autorité nationale de gestion des catastrophes a lancé l’alerte au petit matin et demandé aux riverains de s’éloigner du cours d’eau. Le service de prévision des crues a envoyé des SMS aux habitants. Son expert Binod Parajuli a indiqué que l’onde de crue mettrait environ trois heures pour atteindre Arughat.

Le ministre de l’Intérieur, Sudan Gurung, a demandé aux habitants de Sirdibas, Jagat, Machhakhola, Soti et Arughat de rejoindre sans délai des zones plus sûres. Les villageois d’Arughat, ville située sur la route reliant Katmandou au reste du pays, ont évacué. La cause exacte n’est pas établie mais selon une première évaluation, un glissement de terrain aurait barré la rivière avant que ce barrage naturel ne cède.

Un pays encore marqué par la crue d’août

Le 26 août, une avalanche de glace et de roches près de la frontière avec le Tibet avait déclenché une crue dévastatrice sur la Bhote Koshi, qui se jette dans la Trishuli. Le bilan dépasse 1 450 morts au Népal, avec plus de 5 000 disparus. Environ 7 500 maisons ont été entièrement détruites.

Les autorités ont mis fin aux recherches début octobre. Le gouvernement a même proposé de ramener de 12 ans à 45 jours le délai nécessaire pour déclarer légalement décédée une personne disparue lors d’une catastrophe. Le bilan de la crue de dimanche pourrait évoluer dans les prochaines heures, car l’évaluation des dégâts se poursuit le long de la Budhi Gandaki.