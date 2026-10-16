Notre terre n’est pas volée : Netanyahu répond à Obama sur les terres palestiniennes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté vendredi les critiques de l’ancien président américain Barack Obama sur le traitement réservé aux Palestiniens et les terres dont Israël a pris le contrôle au cours de son histoire. En effet, dans une vidéo publiée sur X, le dirigeant israélien a défendu les liens historiques du peuple juif avec cette terre, réfutant les accusations d’occupation étrangère et de colonisation.

« Le peuple juif n’est pas un occupant étranger sur la terre de ses ancêtres », a déclaré Benjamin Netanyahu. Il a également affirmé que l’histoire d’Israël ne relevait pas d’une entreprise coloniale et que « notre terre n’est pas une terre volée ». « C’est notre patrie », a-t-il ajouté, en réponse aux propos de Barack Obama.

Pour rappel, l’ancien président américain avait exprimé ses critiques mardi, lors d’une visite à Belfast, en Irlande du Nord. Il reprochait à Israël de « prendre des terres aux peuples » et d’agir de manière « excessive », en faisant référence au traitement réservé aux Palestiniens depuis la création de l’État israélien.

« Le fait est que le peuple juif a été opprimé, discriminé et tué pendant des millénaires. L’Europe en était responsable pour une grande part. Il est compréhensible qu’il ait cherché un refuge. C’est indéniable. Ce qui est également indéniable, c’est qu’ils ont pris des terres à des gens et qu’ils ont été excessifs. Et ces personnes ont naturellement déclaré : “C’est une injustice et je veux récupérer ma terre.” » Barack Obama

Les colonies au cœur du désaccord

Pour rappel, la question des terres occupées ne relève pas uniquement des déclarations des responsables politiques. En effet, le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2334 concernant les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. Le texte affirme que ces colonies n’ont « aucune validité juridique » et constituent une violation flagrante du droit international.