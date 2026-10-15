Or en Côte d’Ivoire : 5 permis accordés avec pour objectif de détrôner le Ghana d’ici 2035

La Côte d’Ivoire est déterminée à utiliser le plein potentiel de son secteur aurifère. Le pays a pour ambition de se hisser au premier rang des producteurs d’or en Afrique. Pour atteindre cet objectif, Le gouvernement vient d’accorder cinq permis de recherche aurifère à quatre sociétés. Selon des sources concordantes, la durée de validité desdits permis est de quatre ans.

Derrière cette décision se cache une vision ambitieuse, un plan à moyen terme prise lors du dernier Conseil des ministres tenu ce mercredi 14 octobre 2026. Le but ultime de la Côte d’Ivoire est de détrôner le Ghana qui est le leader de la production d’or en Afrique.

Le Ghana en ligne de mire

L’Etat a accordé les cinq permis à quatre entreprises que sont Awale Resources, Etruscan Resources Côte d’Ivoire, Smart Mining Group et Tietto Minerals Côte d’Ivoire, Smart Mining Group et Tietto Minerals Côte d’Ivoire. Les zones de prospections ont déjà été ciblées. Les recherches couvriront diverses zones du territoire, notamment autour de Gbéléban, Minignan, Bondoukou, Tanda, M’Bahiakro, Bouaké, Gagnoa et Soubré.

Pour se donner les chances de détroner le Ghana à moyen terme, la Côte d’Ivoire devra se donner les moyens de ne négliger aucun détail. Le Ghana, premier producteur d’or du continent a d solides arguments à faire valoir. En analysant les données de la chambre des mines du Ghana, on constate que l’ancienne Gold Coast a extrait environ 186,6 tonnes du métal jaune en 2025. Pour la Côte d’Ivoire, atteindre la première place d’ici 2035 nécessitera donc de poursuivre le développement du secteur minier et de découvrir de nouveaux gisements exploitables.

L’octroi de permis de recherche constitue une première étape dans cette démarche. les résultats dépendront du potentiel des ressources identifiées. Octroi de permis ne signifie pas directement augmentation de la production, il ya tout un processus à suivre. Les résultats de ces futures recherches seront importants pour mesurer la capacité de la Côte d’Ivoire à réduire l’écart avec le Ghana et à concrétiser son ambition aurifère.