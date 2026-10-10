Portugal : bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo, la Fédération espère son retour dès novembre

Quelques jours après avoir quitté le rassemblement, Cristiano Ronaldo retrouve un allié de poids au Portugal. « La Fédération, le sélectionneur, tous les coéquipiers sont alignés : nous voulons Cristiano de retour. » a déclaré le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença, ce samedi 10 octobre. Pour rappel, le joueur avait quitté le groupe à Copenhague le 1er octobre, après avoir appris qu’il ne serait pas titulaire.

D’après le journaliste Fabrizio Romano, Proença veut revoir le capitaine « dès la trêve internationale de novembre ». Toutefois rien ne confirme pour l’instant ce calendrier. Rappelons que dans un communiqué publié mardi, Cristiano Ronaldo avait reconnu sa responsabilité : « La responsabilité est exclusivement la mienne. ». Néanmoins, Il reprochait au sélectionneur Jorge Jesus de ne pas avoir tenu sa promesse de le faire jouer une demi-heure contre la Norvège, et dit s’en remettre à la sanction que la FPF jugera adaptée. Jesus a de son côté estimé que « Ronaldo est un symbole de la sélection et du Portugal ».

Au sein du vestiaire, le soutien pour Ronaldo reste marqué. Bruno Fernandes a pris la défense de l’attaquant lors d’une conférence de presse. « Cristiano Ronaldo ne cessera jamais d’être le plus grand symbole de notre sélection, de notre football et de notre pays », a-t-il lancé, avant d’insister : « Il mérite le respect de tous, peu importe qui l’apprécie plus ou moins. ».