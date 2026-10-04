Portugal : Zidane prend la défense de Cristiano Ronaldo et rappelle ce qu'il a fait pour lui

Interrogé sur la crise entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise, Zinédine Zidane a pris la défense de son ancien joueur. Le sélectionneur des Bleus a rappelé tout ce que le Portugais lui a apporté. En conférence de presse ce dimanche 4 octobre, il a rendu hommage à l’ancien joueur du Real Madrid.

« Il faut justement saluer sa grande carrière. J’ai eu la chance de l’avoir avec moi. Il m’a fait gagner beaucoup de titres. Chapeau Cristiano ! J’ai toujours beaucoup de respect pour ceux avec qui j’ai passé du temps », a déclaré Zidane

En deux ans et demi ensemble, Zidane et Ronaldo ont remporté neuf trophées au Real Madrid, dont trois Ligues des champions consécutives. À ces trois C1 (2016, 2017, 2018) s’ajoutent une Liga (2017), deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes de l’UEFA et une Supercoupe d’Espagne. Au départ de Zidane en 2018, Ronaldo lui avait écrit : « Je ne ressens que de la fierté d’avoir été ton joueur ».

Un Ronaldo en conflit avec Jorge Jesus

Ce soutien tombe en pleine tempête côté portugais. Jorge Jesus, qui a succédé à Roberto Martinez après le Mondial 2026, avait laissé Ronaldo sur le banc lors de la victoire en Norvège (2-1), puis annoncé qu’il ne serait pas titulaire contre le Danemark. Le capitaine de 41 ans, qui compte 234 sélections et 146 buts, a alors claqué la porte. Il a écrit sur Instagram avoir pris « la décision de quitter le stage de la sélection nationale ».

Jesus a d’abord nié tout « incident ». Samedi, il a refusé de commenter l’affaire, tout en saluant un joueur qui est, selon lui, « un symbole de notre sélection et du Portugal ». Les espoirs de réconciliation semblent toutefois s’éloigner. Selon Abola, Ronaldo devait quitter l’Europe pour retourner en Arabie saoudite et se concentrer sur Al-Nassr. Certains médias évoquent notamment une possible retraite internationale, non confirmée par l’intéressé. Le message de Zidane sonne comme un hommage à un joueur qui a marqué sa carrière d’entraîneur.