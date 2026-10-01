Portugal : le psychodrame entre Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo se poursuit

À 41 ans, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du football international a quitté le stage de la sélection du Portugal mercredi à Copenhague, à la veille du match de Ligue des nations contre le Danemark. Il l’a confirmé lui-même après une conférence de presse du sélectionneur Jorge Jesus et un échange avec le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença. Depuis, les deux hommes ont annoncé qu’ils s’exprimeraient, sans que l’un ou l’autre ne fixe de date précise avant la fin de la trêve internationale.

Ronaldo promet de parler « en temps voulu »

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant d’Al-Nassr indique avoir pris sa décision à l’issue de ces deux rendez-vous. Il « souhaite le meilleur au Portugal et à ses coéquipiers, sans exception ». Il affirme aussi qu’il dira aux Portugais « la vérité » sur les raisons de son départ, le moment venu.

L’épisode fait suite au match de dimanche contre la Norvège (victoire 2-1), que Ronaldo n’a pas disputé. Jesus dit lui avoir annoncé qu’il entrerait probablement en jeu, avant de changer d’avis selon le déroulement de la rencontre. Du coup, l’attaquant ne s’est plus entraîné avec le groupe depuis. Il avait débuté face au pays de Galles (1-0), avant d’être remplacé à la 67e minute.

Jesus s’expliquera après le dernier match

Jeudi, juste avant le coup d’envoi à Copenhague, le sélectionneur a promis de donner sa version à l’issue du dernier match de la trêve, face à la Norvège. « Je vais tout expliquer après le dernier match. J’ai de nombreuses années dans le football et je sais que je n’ai rien fait qui aurait dû faire que les choses se passent autrement. Après le match contre la Norvège, nous parlerons de ce sujet. Je ne vais pas ME CACHER ou m’enfuir face à cela » a prévenu le sélectionneur Avant de reconnaître le statut d’icône de Cristiano Ronaldo: « Personne ne peut enlever ce que Cristiano représente. C’est une icône et cela ne fait pas de doute. »

Un groupe toujours dominé par le Portugal

Sur le plan sportif, le bilan reste favorable aux Portugais. Ils comptent six points en deux matchs dans le groupe A4, soit trois de plus que le Danemark et la Norvège, tandis que le pays de Galles n’a pas encore marqué de point. Pour Ronaldo, l’enjeu dépasse la sélection : il en est à 978 buts en carrière, à 22 unités du millier qu’il vise. La Norvège se déplace au Portugal dimanche. Ce sera l’occasion pour Jesus de tenir sa promesse, alors que Ronaldo n’a donné aucune échéance pour sa propre prise de parole.