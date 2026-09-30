L’Iran appelle à battre les alliés de Trump lors des prochaines élections américaines

Les élections de mi-mandat approchent à grands pas aux États-Unis. Ce scrutin sera l’occasion pour Donald Trump d’analyser la perception des américains vis-à-vis de sa politique générale. En Iran, les Gardiens de la révolution ont récemment pris la parole pour s’exprimer sur ce prochain rendez-vous électoral aux USA.

En outre, les Gardiens de la révolution ont adressé une lettre ouverte au peuple américain pour lui demander de chasser du Congrès les alliés de Donald Trump. Dans le texte cité par l’agence Reuters, on peut lire ceci : «Chassez du pouvoir les politiciens malfaisants, fourbes et violents ». Cela fait plusieurs mois maintenant que les USA et l’Iran sont en conflit ouvert.

Au peuple américain de juger

Cette guerre, lorsqu’elle avait atteint un niveau de tension extrême, a donné des sueurs froides à l’ensemble de la planète au vu des forces en présence. En effet, les deux pays possèdent des arsenaux de pointe et une escalade « non maîtrisée » pouvait avoir des conséquences incalculables. C’est dans ce contexte que les Gardiens de la révolution ont adressé leur lettre aux Américains pour les appeler à boycotter Donald Trump lors des midterms en sanctionnant ses alliés au Congrès. Il est rare de voir la force paramilitaire iranienne s’exprimer sur les enjeux électoraux au niveau de l’Occident.

Mais avec les États-Unis, les choses sont différentes. Depuis le début du conflit avec l’Iran, Trump n’a cessé de marteler les déclarations chocs contre la République islamique. Cette guerre est diversement appréciée au sein de l’opinion publique américaine. Au cours de la dernière présidentielle, le magnat de l’immobilier avait promis de ne pas engager les USA dans des guerres qui pourraient avoir des impacts financiers et humains. Pendant les élections de mi-mandat, Trump pourrait être sanctionné et les Gardiens de la révolution veulent essayer de s’engouffrer dans cette brèche. L’appel des Gardiens de la révolution sera-t-il entendu par les Américains ? On le saura dans les semaines à venir.