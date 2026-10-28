Propos sur Mao Zedong : la Chine répond aux excuses de Mbappé sans lever le boycott

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a réagi mercredi 28 octobre 2026 à Pékin aux excuses de Kylian Mbappé sans annoncer une levée des mesures qui visent le joueur en Chine: « Nous prenons au sérieux les excuses qu’il a présentées » a-t-il laconiquement déclaré.

Cette déclaration vient en réponse au communiqué de Mbappé dans lequel il reconnaissait son tort : « Mon commentaire était mal avisé et je comprends à présent qu’il a blessé beaucoup de monde en Chine et dans les communautés chinoises du monde entier » avait-il entre autres déclaré.

Tout est parti d’une vidéo de l’émission The Bridge, dans laquelle le footballeur devait citer son mème préféré. Il avait alors maladroitement évoqué « un type, je crois que c’est un dictateur chinois », alors que l’image montrait son visage greffé sur le corps de Mao Zedong. Or, en Chine, la moindre moquerie envers le fondateur de la République populaire reste un tabou. Mbappé a donc publié mardi 27 octobre un communiqué en français, en chinois et en anglais. « Je présente mes excuses à tous ceux que mes mots ont heurtés », a-t-il écrit, avant d’ajouter : « Je n’avais absolument pas cette intention ».