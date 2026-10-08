Real Madrid : critiqué, Mbappé reçoit le soutien d'un coéquipier pour le Ballon d'or 2026

Kylian Mbappé compte un nouvel appui dans le vestiaire du Real Madrid pour le Ballon d’or 2026, dont la cérémonie aura lieu le 26 octobre à Londres. En effet, le défenseur espagnol Raúl Asencio, 23 ans, estime que l’attaquant français doit remporter le trophée. Ce soutien arrive alors que plusieurs commentateurs en Espagne opposent à Mbappé l’absence de titre collectif avec son club, ce qui fragiliserait sa candidature.

Asencio défend un prix individuel pour le meilleur joueur

Dans un entretien accordé au journaliste Tomás Roncero et relayé par Defensa Central, le jeune défenseur s’est exprimé sans détour. « Je pense qu’il serait juste que Kylian Mbappé gagne le Ballon d’or », a-t-il déclaré. Il ajoute : « C’est un prix individuel, faisons en sorte que le meilleur joueur le gagne ».

De son côté, le principal intéressé ne cache pas non plus son ambition. C’est ainsi que lors de sa première conférence de presse de la saison, le 7 septembre, il a répondu aux critiques sur un ton sec. Il a aussi dit que « les gens dans la rue » lui parlent du Ballon d’or, avant d’ajouter : « Je pense que cela peut être une bonne année pour moi pour gagner le Ballon d’or ». Quelques jours plus tard, il est allé plus loin en assurant qu’il n’y avait « pas eu de meilleur joueur » que lui sur la dernière saison.

Mourinho a lancé la campagne

Mais cette ferveur a aussi gagné l’entraîneur du Real Madrid. Et pour cause, José Mourinho, avait déjà pris position publiquement en estimant que le Ballon d’or ne doit pas récompenser le vainqueur d’un grand tournoi par défaut : « On ne peut pas donner un Ballon d’or à un joueur parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou la Coupe du monde ». Il a désigné Mbappé comme celui qui a « fait l’histoire » cet été à titre individuel.

La liste des 30 nominés est connue depuis septembre. Le vainqueur sera révélé le 26 octobre, et le Ballon d’or 2025 est détenu par un autre Français, Ousmane Dembélé, du Paris Saint-Germain.