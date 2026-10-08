Real Madrid : malgré 7 buts en 7 journées, Mbappé agace le Bernabéu

Meilleur buteur de la dernière Liga, Kylian Mbappé en est déjà à sept buts après sept journées. Cela ne suffit pas à calmer le Santiago Bernabéu : à Madrid, en Espagne, plusieurs journalistes reprochent à l’attaquant du Real Madrid son comportement hors terrain, à quelques jours de la réception de Villarreal, programmée samedi 10 octobre 2026. Pour la simple et bonne raison que le club, quatrième du championnat avec 15 points, accuse six longueurs de retard sur le FC Barcelone, et les supporters s’impatientent.

Blessé au genou gauche avec l’équipe de France le 25 septembre, l’attaquant de 27 ans a été autorisé à écourter le rassemblement pour poursuivre sa récupération. Mais contre toute attente, il a ensuite publié sur les réseaux sociaux une sortie à vélo, pratique que l’entraîneur José Mourinho a interdite. Pour certains éditorialistes, ces épisodes trahissent un manque de sérieux, au moment où Mbappé fait campagne pour le Ballon d’Or.

« Ce n’est pas le Mbappé FC » : la charge des journalistes espagnols

Sur les plateaux espagnols, relayés par le journal EnQuête, Antonio Romero, de la Cadena Ser, a visé directement l’attaquant : « Mbappé se prend pour la star du Real Madrid, mais il se croit tout permis. Il faudrait que quelqu’un lui dise : « Ici, ce n’est pas le Mbappé FC, c’est le Real Madrid. » » Le même journaliste évoque une érosion de son image auprès du public : « Mbappé est en train de perdre l’affection des supporters du Real Madrid et c’est la pire chose qui puisse arriver à un footballeur. »

Le journaliste Anton Meana s’en prend à la façon dont l’attaquant gère ses blessures et réclame le trophée individuel : « On voit comment Mbappé gère ses périodes de blessure, comment il revient… et je me prends la tête entre les mains quand il réclame le Ballon d’Or pour lui ! Mbappé n’a pas conscience que les supporters du Real Madrid l’attendent. » Romero prévient aussi que l’accueil pourrait être hostile samedi : « Il y a un climat tendu au Bernabéu, qui s’est amplifié pendant cette trêve. Si Mbappé ne fait pas un bon match contre Villarreal, il sera à nouveau sifflé. »

Des chiffres solides, un soutien du club

Sur le terrain, le Français ne manque pas d’arguments. Au classement des buteurs de la Liga, Raphinha (10 buts) le devance, tandis que Mbappé partage la deuxième place avec Lamine Yamal et Sergio Camello (7 buts chacun). Le Real Madrid ne partagerait pas les critiques venues de l’extérieur. Le club ne ferait état d’aucun mécontentement en interne et maintiendrait son soutien à son numéro 10, de retour à l’entraînement et susceptible d’être disponible face à Villarreal.