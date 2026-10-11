Real Madrid : Yan Diomandé marque son premier but et relance le débat sur Vinícius

Samedi 10 octobre, le Bernabéu a connu une soirée agitée. En offrant la victoire au Real face à Villarreal (1-0) pour son premier but sous le maillot merengue, Yan Diomandé a relancé le débat sur Vinícius, dont la forme est au centre des discussions depuis le début de saison et qui a été expulsé dans la foulée.

Les débuts de l’Ivoirien de 19 ans, recrue la plus chère de l’histoire du club, avaient pourtant été poussifs. Il avait été discret lors de sa première titularisation contre le Rayo Vallecano (4-1), mais a par la suite délivré une passe décisive à Mbappé face à Elche. Il avait également marqué des points lors du derby perdu contre l’Atlético (2-1) : entré à la 54e minute à la place de Vinícius, il avait réussi autant de dribbles que le Brésilien et Mbappé réunis sur tout le match.

Vinícius, des chiffres en retrait et une sanction qui plane

Mourinho avait laissé Vinícius sur le banc au coup d’envoi, une première depuis avril, alors que le Brésilien enchaînait les remplacements. Les chiffres du joueur expliquent ce choix : un seul but et trois passes décisives en neuf matches toutes compétitions confondues, pour 672 minutes jouées. C’est peu pour une star qui vient de prolonger jusqu’en 2032.

Entré à la 52e minute, Vinícius a cru doubler la mise sur une offensive de Bellingham. Mais le VAR a révélé un tirage de cheveux sur Saliba en début d’action. Le but a été annulé et l’arbitre l’a expulsé directement. Le Comité de compétition doit encore statuer. Le Code disciplinaire prévoit deux à trois matches de suspension pour une conduite violente hors jeu, et selon Marca, l’acte arbitral mentionne également ses protestations après le carton rouge.

Vinícius peut donc manquer la réception de Séville (18 octobre) et le Clásico au Camp Nou (25 octobre). Il s’est excusé auprès de ses coéquipiers et des supporters sur les réseaux sociaux. Avec un Diomandé qui prend confiance et un Vinícius sous pression, Mourinho devra trancher avant le Clásico.