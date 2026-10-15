Selon un général américain, la Russie a fourni à la Corée du Nord des brouilleurs électroniques

Des brouilleurs électroniques russes ont été livrés à la Corée du Nord. Le général Xavier Brunson, commandant des forces américaines en Corée du Sud, l’a affirmé mardi 13 octobre 2026 à Washington, aux États-Unis. En outre, il précise que Pyongyang a aussi gagné en expérience grâce à la guerre que mène la Russie en Ukraine. Toujours selon le général, ce rapprochement entre Moscou et Pyongyang complique la tâche des armées américaine et sud-coréenne

Logistique, mobilisation et chaînes d’approvisionnement

Selon le Korea Times, qui rapporte ses propos, le général Brunson a décrit trois domaines où l’armée nord-coréenne progresse. Elle améliore ses déplacements stratégiques, sa mobilisation et sa logistique. De surcroît, il juge que ces acquis dépassent les simples leçons tactiques du champ de bataille.

Le commandant américain note également que la Corée du Nord a construit des chaînes d’approvisionnement pour envoyer des soldats, des armes et du matériel vers la Russie. Il a averti que l’armée nord-coréenne sait désormais intégrer l’expérience du combat dans ses propres forces, ce qui rend la dissuasion plus difficile à maintenir pour Séoul et Washington. Le général précise également la Russie a remis à la Corée du Nord du matériel militaire, dont des brouilleurs de guerre électronique.

Ce que Pyongyang apporte à Moscou depuis 2024

La question de ce que la Corée du Nord reçoit en échange de son aide à la Russie préoccupe le général depuis plus d’un an. En septembre 2024, lors de son audition devant le Sénat américain pour prendre la tête des forces américaines en Corée du Sud, il disait que l’échange d’aide létale entre la Corée du Nord et la Russie est alarmant, mais que l’essentiel est de voir ce qui revient en retour.

À la même période, le sénateur démocrate Mark Kelly affirmait que la Corée du Nord avait expédié plus de 16 000 conteneurs de munitions vers la Russie. Selon lui, les usines nord-coréennes tournaient alors à pleine capacité pour tenir le rythme des livraisons. Il ajoutait que Moscou avait déjà utilisé des dizaines de missiles nord-coréens contre l’Ukraine.

Par la suite, des soldats nord-coréens ont ensuite été envoyés combattre dans la région russe de Koursk. En mars 2025, un prisonnier nord-coréen capturé par les forces ukrainiennes a raconté avoir utilisé un fusil brouilleur antidrone fourni par la Russie. Le député sud-coréen Yu Yong-weon, qui l’a rencontré à Kiev, a déclaré : « Les soldats nord-coréens sont déployés, versent leur sang, subissent d’énormes sacrifices et acquièrent une expérience réelle du combat. » Il a ajouté que ceux qui rentreraient vivants pourraient représenter une menace directe pour la Corée du Sud en cas de conflit.