Soupçons de peste en Russie : première reaction des États-Unis

Comme nous l’avons rapporté plutôt ce rapporté ce matin, la mort de Daria Chipilova, une technicienne de laboratoire employée par un institut anti-peste dans la région d’Irkoutsk en Russie, continue de susciter des interrogations. Pour le moment, il n’y a pas encore d’informations précises sur le cas. Les USA, par l’intermédiaire de Marco Rubio, viennent de réagir à cette affaire.

Interrogé sur les informations faisant état d’une possible contamination liée à la peste en Sibérie, le secrétaire d’État américain c’est exprimé en ces termes. « Nous la suivons et la surveillons de près. Je ne pense pas que ce soit une raison d’alarme, mais c’est une raison de vigilance » dira Rubio. Les USA adopte par là une position prudente face à ce cas survenue dans la région d’Irkoutsk

Une origine du décès toujours incertaine

Daria Chipilova est morte dans la nuit du 2 octobre à l’hôpital de Chelekhov après avoir développé une pneumonie dont l’origine n’a pas été officiellement déterminée. La possibilité d’une peste pulmonaire a néanmoins été évoquée par des médias russes, notamment en raison de son activité au sein d’un établissement spécialisé dans l’étude des agents pathogènes dangereux. Ce matin, nous avons expliqué que les autorités sanitaires russes à travers L’agence sanitaire Rospotrebnadzor mène un travail d’enquête afin de cerner tous les contours de l’affaire et éclaircir les zones d’ombres quant à un éventuel processus de contamination à grande échelle.

Faut-il s’inquiéter ?

La déclaration de Marco Rubio montre que l’Amérique entend suivre attentivement un dossier dont les contours restent encore incertains. D’après l’OMS, la peste se transmet généralement à l’être humain par la piqûre de puces infectées ou par contact avec des tissus ou liquides contaminés. La forme pulmonaire peut se transmettre d’une personne à l’autre par l’inhalation de particules respiratoires émises par un malade infecté. Le Global Health Center (CDC) précise qu’il s’agit de la seule forme de peste pouvant se transmettre directement entre humains.