Universités au Bénin : les démarches à faire pour une demande d'allocation 2026-2027

Les étudiants allocataires des universités publiques béninoises peuvent demander leur allocation pour 2026-2027 dès ce lundi 5 octobre, en passant par la plateforme des bourses et aides universitaires. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 5 février 2027, selon le calendrier du ministère de l’Enseignement supérieur.

Cette annonce intervient alors que l’État béninois a revu à la hausse certaines aides. Lors du Conseil des ministres du 2 septembre, le gouvernement a annoncé une revalorisation des bourses allant jusqu’à 49 % selon les filières. Les allocations de rentrée et les secours universitaires augmentent, tandis que les bourses d’excellence à l’étranger sont aussi revues à la hausse. Un arrêté interministériel datant du 29 septembre a fixé les montants applicables pour chaque filière.

Comment procéder

Dans son communiqué du 23 septembre, le ministère rappelle que l’inscription en ligne dans les délais conditionne l’accès à l’allocation. L’étudiant doit être inscrit dans une université publique. Ensuite, il doit pourvoir réunir ses justificatifs dans un format PDF. L’étudiant doit fournir une adresse e-mail valide, son numéro personnel d’identification ou son certificat d’identification personnelle, son matricule universitaire et un relevé d’identité bancaire (RIB) personnel valide.

Sur le site bourses.enseignementsuperieur.bj. , il se connecte à son son compte et ouvre la section « Demande en ligne » puis complète les champs demandés avec les pièces. Après ses étapes, il valide définitivement son dossier et pourra suivre son évolution dans l’historique du compte. Une assistance est disponible au besoin et les demandes peuvent être adressées au secrétariat de la Direction des bourses et aides universitaires à l’adresse secretariat.dbau@gouv.bj.