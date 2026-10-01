Bénin : les nouveaux montants des bourses universitaires sont fixés pour 2026-2027

Un arrêté interministériel du 29 septembre 2026 précise les montants des allocations d’études universitaires ainsi que les différents avantages destinés aux étudiants boursiers des écoles, instituts et facultés des universités publiques du Bénin. Les dispositions du texte couvrent aussi les étudiants bénéficiant d’une allocation pour poursuivre leurs études à l’étranger. Cet arrêté trouve son fondement dans l’article 2 du décret n° 2017-155 du 10 mars 2017, qui encadre les conditions d’attribution des allocations d’études universitaires.

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 2 septembre 2026, le gouvernement avait annoncé une augmentation de la bourse pouvant atteindre 49 % selon les filières. Cette mesure devait prendre effet dès la rentrée universitaire 2026-2027. Les allocations de rentrée et les secours universitaires devaient eux aussi être augmentés. Les bourses d’excellence pour les études à l’étranger devaient également être revalorisées.

Un texte cosigné par trois ministres

Référencé sous le numéro MESRS/MBFP/MEF/DC/SGM/CJ/DGTCP/DGB/DPAF/DBAU/SA/027SGG26, l’arrêté est signé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget et de la Fonction publique, et le ministre de l’Économie et des Finances. Il fixe les avantages des étudiants béninois, sur le territoire national comme à l’étranger. Pour accéder au document officiel, cliquez ici.