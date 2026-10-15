Vodun Days 2027 : Bénin Tourisme ouvre les candidatures pour les restaurateurs à Ouidah

Bénin Tourisme lance un appel à candidatures pour sélectionner les restaurateurs qui tiendront un stand au Food Court de la Place Maro, pendant les Vodun Days 2027, du 2 au 9 janvier à Ouidah.

Lancé en janvier 2024, cet événement annuel célèbre l’art, la culture et la spiritualité vodun. La première édition a réuni près de 100 000 participants, et la deuxième, en janvier 2025, a inauguré l’Arène de Ouidah. Selon les chiffres officiels, l’édition 2025 a attiré plus de 435 000 visiteurs. L’édition 2026, qui s’est tenue du 8 au 10 janvier et a rassemblé 740 668 participants selon l’INStaD, soit une hausse de 70,2 % en un an.

Un Food Court pour valoriser la cuisine béninoise

Le dispositif a quatre buts : faire découvrir une cuisine béninoise authentique et de qualité, mettre en avant les produits et savoir-faire locaux, offrir de la visibilité aux restaurateurs du pays et assurer un service rapide, sûr et accessible pendant toute la durée de l’événement.

Les restaurateurs qui seront sélectionnés occuperont un stand aménagé et présenteront une carte personnelle qui sera approuvée au préalable. Ils vont ensuite choisir leurs tarifs sans dépasser le seuil fixé par les organisateurs. Ils bénéficieront en retour de la communication autour de l’événement et de la signalétique sur site. Ils devront signer une convention qui les engage à respecter un cahier des charges.

L’offre recherchée met à l’honneur les plats en sauce, les grillades et braisés, les en-cas de rue comme les beignets et les brochettes, les pâtisseries locales et les jus naturels. Une attention sera portée aux produits de saison, aux cartes resserrées, aux portions adaptées à une consommation rapide et aux emballages éco-responsables.

Pour candidater, l’établissement doit être légalement constitué au Bénin et disposer d’un IFU, d’un RCCM ainsi que d’attestations fiscale, CNSS et de non-faillite à jour. Il doit aussi justifier d’au moins un an d’activité dans la restauration. Le dossier comprend également une proposition de menu avec les prix, le plat signature, des photos et des preuves d’expérience.

Les candidatures sont ouvertes du 15 octobre 2026 et seront fermées le 10 novembre. Elles doivent être transmises par voie électronique, via le formulaire https://t.co/l2PdLg3Wjv, « au plus tard le 10 novembre à 17h30 ». Un dossier incomplet sera rejeté. Un comité de sélection examinera les candidatures, suivi d’une séance de dégustation. Les résultats sont attendus fin novembre.