Vodun Days 2026 au Bénin : des festivaliers issus de 56 pays, selon l’INStaD

La ville de Ouidah a accueilli, du 8 au 10 janvier 2026, une nouvelle édition des Vodun Days qui inscrit l’événement dans une dimension encore plus internationale. Les données rendues publiques par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) mettent en lumière une montée en puissance nette, tant sur le plan de la participation que sur celui des retombées économiques.

La manifestation a attiré environ 740 668 personnes sur trois jours. Ce volume représente une progression de 70,2 % par rapport à 2025. Les différents espaces d’animation ont cumulé 1 942 949 visites, contre 1 647 476 l’année précédente, ce qui traduit un intérêt soutenu pour les activités proposées. Le public reste majoritairement béninois (80,5 %), mais la présence étrangère gagne du terrain avec 19,5 % de visiteurs venus de 56 pays. La France arrive en tête des provenances internationales (36 %), suivie du Togo (20 %), du Nigeria (14,9 %) et des États-Unis (12 %). Cette diversité confirme l’attractivité croissante du rendez-vous au-delà des frontières nationales.

Un levier économique pour Ouidah

L’événement agit aussi comme un accélérateur d’activités pour l’économie locale. Les unités économiques installées autour des sites enregistrent un chiffre d’affaires journalier en moyenne six fois supérieur à leur niveau habituel. On recense au moins 312 unités économiques mobilisées à proximité des lieux de festivités, en plus des transporteurs agréés et des structures déjà implantées dans la ville. Cette dynamique favorise l’emploi temporaire avec environ 4 928 postes occasionnels, auxquels s’ajoutent 440 volontaires engagés dans l’organisation. Les profils les plus représentés parmi les opérateurs restent les commerçants (26,6 %) et les restaurateurs (18,9 %).

Un niveau de satisfaction élevé

L’appréciation du public reflète la qualité de l’organisation. Selon les données recueillies, 95,4 % des participants se déclarent satisfaits de l’événement. Les festivaliers saluent notamment la propreté de la ville (99,9 % d’avis favorables), le dispositif de sécurité (99,8 %) et l’esthétique des aménagements (99,6 %). Certains sites se distinguent particulièrement. La Place des concerts recueille 37 % des préférences, devant la Place Maro (23,5 %) et la Forêt sacrée de Kpassè (19,4 %).