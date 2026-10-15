Zelensky révèle ce qu'il reproche à Trump dans sa relation avec Poutine

Dans un entretien accordé au Financial Times le 14 octobre, Volodymyr Zelensky s’est montré particulièrement critique envers son homologue américain. Selon lui, Trump éprouve une attirance pour les dirigeants autoritaires et les personnes les plus fortunées.

Pour rappel, le 10 octobre, Trump a déclaré qu’il était temps que l’Ukraine élise un nouveau dirigeant. Le président américain affirme que Washington a demandé à Kiev de cesser ses frappes contre des raffineries de pétrole, et que Zelensky « fait ce qu’il veut ». D’après The Atlantic, un porte-parole de la Maison Blanche juge que le dirigeant ukrainien surestime ses capacités et irrite fortement le président américain.

Sur le lien entre Trump et Poutine, le chef de l’État ukrainien a rappelé un geste du président américain : « Il y a deux ou trois jours, Trump a allégé des sanctions visant Poutine en échange de livraisons de carburant. » Selon lui, le président américain est attiré par les hommes qui assument leur force à voix haute et qui restent au pouvoir pendant des années. « Trump les admire pour cela, et il les respecte », a-t-il martelé.

Il a également évoqué Elon Musk : « Poutine serait l’homme le plus riche du monde, et Elon Musk arriverait en deuxième position. Je ne les mets pas sur le même plan, mais ils évoluent dans les mêmes cercles, dans des établissements haut de gamme et non dans la rue. »

Des intérêts économiques qui compliquent le tableau

Pour Zelensky, « Washington et Moscou ont envie de développer des projets dans le secteur de l’énergie »,mais « beaucoup de gens se demanderont comment il est possible de faire affaire avec un agresseur alors que des personnes combattent, souffrent et meurent », a-t-il déclaré. Pour lui, cette situation soulève plusieurs risques et défis politiques.