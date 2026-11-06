AES : Tiani rassure Goïta après le rapprochement avec l'Algérie

Le président malien Assimi Goïta s’est rendu à Niamey, puis à Ouagadougou, le 5 novembre 2026, dans le cadre de sa tournée auprès des partenaires de l’Alliance des États du Sahel (AES). Selon RFI ce 6 novembre, le général Abdourahamane Tiani aurait rassuré son homologue malien sur le rapprochement du Niger avec Alger. Aucun document officiel n’a été publié à l’issue de ces déplacements.

Le rapprochement entre le Niger et l’Algérie a pris de l’ampleur en 2026. Les deux capitales s’étaient brouillées en avril 2025, lorsque Alger avait revendiqué la destruction d’un drone malien. Les ambassadeurs ont repris leur poste en février. Lors de la visite d’Abdourahamane Tiani à Alger, les 15 et 16 février, Abdelmadjid Tebboune a annoncé que les travaux du gazoduc transsaharien, qui traverse le territoire nigérien, reprendraient après le ramadan. Il a aussi affirmé que « la sécurité du Niger est celle de l’Algérie ». En août, après la tentative de coup d’État du 28 au 29 août à Niamey, quatre chasseurs Soukhoï Su-30 ont été livrés à la capitale nigérienne. Le 25 octobre, le Parlement algérien a approuvé l’envoi d’unités de l’Armée nationale populaire au Niger, pour protéger les intérêts énergétiques et économiques communs.

Goïta rassuré sur le rapprochement entre Niamey et Alger selon le média

Selon ce que rapporte RFI, Tiani aurait cherché à dissiper les inquiétudes de Goïta. Pour lui, le rapprochement du Niger avec l’Algérie ne se fait pas contre l’Alliance des États du Sahel. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président tournant de la Confédération, aurait exposé des projets destinés à resserrer les liens entre les trois États membres.

Goïta, qui s’était rendu à Moscou fin octobre pour le sommet Russie-Afrique, aurait fait part à ses homologues absents de plusieurs éléments de ce déplacement, ainsi que d’un message personnel de Vladimir Poutine toujours selon RFI. Aucun document officiel n’a été publié à l’issue de ces déplacements.